Segnungsandacht zum Valentinstag

Dingelstädt: Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg | Für alle, die partnerschaftlich unterwegs sind Wir nehmen den Valentinstag zum Anlass, all jene zu einer Andacht einzuladen, die sich als Paar gefunden haben - ob erst seit kurzer Zeit oder schon ein halbes Leben lang, ob verheiratet oder noch nicht, ob mit oder ohne Kinder. Besonders eingeladen sind Paare, die in diesem Jahr ein Ehejubiläum oder einen besonderen Jahrestag begehen. Am Ende der Andacht können Sie sich persönlich als Paar segnen lassen.

Im Anschluss laden wir zu einem Imbiss und einem Glas Wein ein.



Termin: Dienstag, 14. Februar 2017

Zeit: 19.00 Uhr



Ort: Saal des Familienzentrums



Leitung: In Zusammenarbeit von katholischer und evangelischer Pfarrgemeinde

und dem Familienzentrum.



Weiter Infos: 036075 / 690072

WWW.kerbscher-berg.de