Sensiplan - Alternative in der Familienplanung

Dingelstädt: Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg | Informationsabend zur Natürlichen Familienplanung (NFP) Sensiplan ist eine natürliche Methode der Familienplanung (NFP), bei der die Frau verschiedene eigene Körperzeichen beobachtet, die sich im Laufe des Zyklus typisch verändern. Diese ermöglichen ihr, ihre aktuellen fruchtbaren und unfruchtbaren Tage zu bestimmen.



Sensiplan ist aber noch mehr:

- eine Wahrnehmungsmethode - Vorgänge im eigenen Körper werden bewusst beobachtet

- eine Verhaltensmethode - sie gibt Männern und Frauen die Chance, ihre sexuelle Beziehung anders zu erleben und die Familienplanung partnerschaftlich zu gestalten

- ist sicher in der Zuverlässigkeit, wie andere bewährte Methoden

- ist frei von gesundheitlichen Nebenwirkungen



Informationen gibt es hierzu an einem Abend und an drei weiteren Abenden können Sie die Methode bzw. Lebensweise erlernen.



Termine: 06. März 2017 und auf Anfrage

Zeit: montags, 20.00 Uhr



Leitung: Arbeitsgruppe für Natürliche Familienplanung



Anmeldung: bis spätestens 3 Werktage vor Kursbeginn unter 036075 / 690075

Weiter Infos: WWW.kerbscher-berg.de