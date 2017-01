Dingelstädt: Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg |

Für Erwachsene und Familien mit Kindern ab 6 Jahren Hier wird nichts weggeworfen! Alte Staubfänger, Hosen und Co verwandeln wir in neue Accessoires. Also bringt Eure ausgeräumten Kleidungsstücke oder was Ihr sonst nicht mehr braucht mit!



Termine/Zeit: dienstags, 19.30 - 21.30 Uhr, 25. April 2017



Leitung: Veronika Schilling, Kunsttherapeutin

Teilnehmerbeitrag: K 206 - K 211: 6,00 EUR



Anmeldung: bis spätestens 4 Werktage vor Kursbeginn unter 036075/ 690072

WWW.kerbscher-berg.de