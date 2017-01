Vorsorge für Unfall, Krankheit und Alter

Dingelstädt: Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg |

Durch Vollmacht / Betreuungsverfügung / Patientenverfügung Jedem kann es passieren, dass er durch Unfall, Krankheit und Alter keine eigenen Entscheidungen mehr treffen kann. Daher sollte jeder ab 18 Jahren durch einfache Vorsorge selber festlegen, wer für ihn im Ernstfall handeln soll.

Themen in diesem Seminar sind:

- Was spricht für eine Vorsorge durch Vollmacht und was geschieht, wenn keine Vollmacht erteilt wird?

- Warum reicht eine Generalvollmacht allein nicht aus?

- Was ist eine Betreuungsverfügung und was kann man im Ernstfall damit regeln?

- Weshalb ist eine Patientenverfügung so wichtig?



Sie bekommen Formularmuster für Vorsorge und Patientenverfügung, die in fundierter

Weise dem neuesten Stand von Medizin und Recht entsprechen.



Termine: 08. und 15 März 2017

Zeit: mittwochs, 19.30 - 21.00 Uhr



Leitung: Harald Sterner, Sozialpädagoge



Anmeldung: bis spätestens 4 Werktage vor Kursbeginn unter 036075 / 690072

Weiter Infos: WWW.kerbscher-berg.de