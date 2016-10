Vortrag am 16.10., 16.00 DEMENZ - Kann es jeden treffen?

Demenz – kann es jeden treffen?



Ein Vortrag am 16. Oktober in der Galerie in der Burg Großbodungen



Demenz oder Alzheimer? Ist dies ein und dieselbe Krankheit? Trifft sie mit großer Wahrscheinlichkeit jeden von uns? Finden wir dieses Krankheitsbild nur bei älteren Menschen? Kann man Frühzeichen erkennen? Und wie geht man selbst und mit Betroffenen in der Familie oder der Nachbarschaft um? Diese Fragen werden immer wieder gestellt und selten findet man darauf die eine, endgültige Antwort. Und dennoch - da das Interesse ungebrochen sehr groß ist, wurde diese Thematik in die Vortragsreihe der Galerie in der Burg Großbodungen aufgenommen. Am 16. Oktober um 16:00 Uhr wird sich Frau Dr. med. Hannelore Pientka, Ellrich – Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie und langjährige Chefärztin der Neurologischen Klinik am Südharz-Krankenhaus Nordhausen – in ihrem Vortrag „Demenz – kann es jeden treffen?“ dieser Krankheit, ihrer Erscheinung, aber auch den möglichen ersten Anzeichen widmen. Viele unserer Mitbürger haben in ihrem Umfeld erlebt, wie fast von heute auf morgen die geistigen Funktionen wie Denken, Erinnern, Orientierung und Verknüpfen von Denkinhalten nachlassen. Dies hat zur Folge, dass alltägliche Aktivitäten nicht mehr eigenständig durchgeführt werden können. Frau Dr. Pientka, die auch als Gastdozentin ganz aktuell in die Ausbildung zukünftiger Fachkräfte für die Altenpflege eingebunden ist, wird in ihrem Vortrag über diese Erkrankung berichten und vor allem Hinweise geben, wie das Anfangsstadium erkannt werden kann und wie man als Betroffener und vor allem auch als Angehöriger mit der Demenz und den damit verbundenen Problemen und Beschwernissen umgeht.



Ort: Galerie / Kemenate der Burg Großbodungen Termin: 16. Oktober 2016 16:00 Uhr Eintritt frei