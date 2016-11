Weltweites Kerzenleuchten

Dingelstädt: Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg | Andacht für verstorbene Kinder Am zweiten Sonntag im Dezember wird weltweit der verstorbenen Kinder mit Kerzen

und Gottesdiensten gedacht. Die Lichter sollen leuchten für Kinder, die in der Schwangerschaft oder während der Geburt starben, die nur kurz gelebt haben oder die durch Krankheit, Unfall oder Gewalt starben. Wir laden Sie herzlich ein, ein Licht für Ihr Kind zu entzünden.



Termin: Sonntag, 11. Dezember 2016

Beginn: 19.00 Uhr in der Klosterkirche



Verantwortlich: Andrea Hagedorn, Trauerbegleiterin

Pia Schröter, Leiterin Familienzentrum

Bruder Rudolf, Franziskaner Hülfensberg