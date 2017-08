„Weniger Stress - mehr Freude“ KESS-erziehen

Dingelstädt: Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg |

Kooperativ - Ermutigend - Situationsorientiert - Sozial

Für Eltern mit Kindern von 3 - 10 Jahren



Der Kurs stellt die Entwicklung des Kindes, gestützt durch Ermutigung und dessen verantwortungsvolle Einbeziehung in die Gemeinschaft in den Mittelpunkt. Mütter und

Väter von Kindern im Alter von drei bis zehn Jahren können an diesen Abenden erlebnisnah

Erfahrungen und Anregungen sammeln zur Unterstützung ihres eigenen Erziehungsstils.

Die Themen der fünf Einheiten:

- Das Kind sehen - soziale Grundbedürfnisse achten

- Verhaltensweisen verstehen - angemessen reagieren

- Kinder ermutigen - die Folgen des eigenen Handelns zumuten

- Konflikte entschärfen - Probleme lösen

- Selbstständigkeit fördern - Kooperation entwickeln



Termine/Zeit: mittwochs, 06.09., 13.09., 20.09., 27.09. und 04.10.2017, 19.30 - 21.30 Uhr



Leitung: Beate Hupe, Kursleiterin KESS-erziehen



Anmeldung unter 036075 / 690072

Weitere Informationen: www.kerbscher-berg.de