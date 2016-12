Winterferientage: Asien entdecken

Dingelstädt: Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg | Für Kinder der 1. bis 5. Klasse Asien ist ein Kontinent mit vielen Facetten, die sich sehr von unserer Lebensweise in

Deutschland unterscheiden. Wie leben die Menschen dort, welche Religion haben sie?

Was essen die Menschen? Welche Sprache sprechen sie? Diesen und anderen Fragen

werden wir in den drei Ferientagen nachgehen und sicher einige Antworten finden.



Termine: Dienstag - Donnerstag, 07. - 09. Februar 2017

Zeit: 09.00 - 16.00 Uhr Betreuung;

09.30 bis ca. 15.00 Uhr Programm



Mitzubringen: Hausschuhe

Leitung: Daniela Wucherpfennig, päd. Mitarbeiterin / Pia Schröter, Leiterin



Anmeldung: bis spätestens 3 Werktage vor Kursbeginn unter 036075/690072

Weiter Informationen: www.kerbscher-berg.de