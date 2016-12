Yoga

Dingelstädt: Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg | Körper-, Atem- und Entspannungsübungen Der Yoga-Kurs bietet die Möglichkeit, sich in Körper-, Atem- und Entspannungsübungen selbst zu erleben und dies zu reflektieren. Es werden psychosomatische Stellungen geübt. Sie sensibilisieren und dienen der Schulung der Wahrnehmung in verschiedensten Haltungen. In Anspannungs- und Entspannungsphasen lassen sich Lebendigkeit und Stärke, aber auch Blockaden und Schmerzen erspüren. Die Übungen bieten Möglichkeiten zur Regulation und zum Ausgleich. Eine gewisse Disziplin und Geduld gehören dazu, um Verhaltensmuster aufzulösen!



Termine: ab 11. Januar 2017 (8 Termine)



Zeit: mittwochs, 18.00 - 19.45 Uhr



Mitzubringen sind: bequeme Kleidung, warme, evtl. rutschfeste Socken, eine Decke



Leitung: Verena Streichhardt, Yogalehrerin für psychosomatische Gesundheitsbildung



Anmeldung: bis spätestens 4 Werktage vor Kursbeginn unter 036075/690072

Weiter Informationen: WWW.kerbscher-berg.de