41. Motocross MSC Geisleden am 10.+11.06.2017

Zum 41. Mal präsentiert der MSC Geisleden e.V. im ADAC am 10.06. + 11.06. einen sportlichen Leckerbissen auf der Naturstrecke „Am Berge“. Wir freuen uns, in diesem Jahr wieder Wertungsläufe in der Amateur-Motocross-Rennserie des Motor-Sport-Ring 1952 e.V. auszutragen.Die Trainingsläufe beginnen am Samstag und Sonntag jeweils um 9 Uhr, Wertungsläufe starten ab 13Uhr. Gestartet wird in 11 verschiedenen Wertungsklassen, von Mini's über MSR Master bis National MX1 und MX2.Wie gewohnt wird es neben der tollen Atmosphäre auch eine sehr freundliche Gastronomie und ein breites Rahmenprogramm für Zuschauer, Helfer und Fahrer geben. Die Geisleder DJ EdSchnippelo werden am Freitagabend und Samstagabend bei freiem Eintritt im Festzelt für ausgelassene Stimmung sorgen.Aktuelle Info's gibt's unter Facebook und auf unserer Internet-Seite