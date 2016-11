Altmark-Pokal in Gardelegen

Doppelgold für Aschoff

Der Karateverein ZEN Gardelegen lud bereits zum zwölften Mal am Samstag, den 24.09.2016 zum Altmark-Pokal ein. Dabei handelt es sich um ein stilrichtungs- und verbandsoffenes Turnier nach den Regeln des Deutschen KarateVerbandes. Karatekas aus dem gesamten Bundesgebiet waren mit von der Partie.Nach langer Wartezeit an diesem Tag stieg auch Lukas nach seiner Adduktoren Verletzung wieder in ein Turnier ein. Dieses sollte eine erste Belastungsprobe sein.Er startete zuerst in seiner Kategorie U 16 – 63 kg. Seine Vorrundenkämpfe gewann er absolut souverän. Im Halbfinale setzte er sich mit 7: 0 Punkten gegen Pavel Dimitrijev aus Sachsen durch. Im Finale traf er auf den Landeskaderathleten Alex Basserab vom Schönebecker Karateverein. Beide kennen sich durch nationale und internationale Wettkämpfe. Beide schenkten sich in diesem Finalkampf nichts. Aschoff überzeugte hier durch eine klug geprägte Kampfhaltung. Seine ihm gegebenen taktischen Anweisungen setzte er gekonnt um und sicherte sich somit den obersten Podestplatz durch einen klaren Sieg.Gleich im Anschluss an diese Kategorie musste Aschoff erneut auf die Tatami.In der Kategorie Jugend U16 Allkat (alle Gewichtsklassen und Kyugrade zusammen) wurde dieses Jahr im Modus „Jeder gegen Jeden“ gekämpft. Um am Ende auf dem Siegertreppchen stehen zu können, muss man dabei am besten gegen alle seine Kontrahenten gewinnen und dann auch noch auf eine positive Punktebilanz achten. Auch hier zeigte Lukas in seinen Kämpfen seine gewohnte Stärke und konnte sich somit zum zweiten Mal an diesem Tag über den ersten Platz freuen.Nach einem langen Wettkampftag gilt nun das Augenmerk auf die im November stattfindende Thüringer Landesmeisterschaft in Meuselwitz.