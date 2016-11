Amelie Lücke erneut Deutsche Vize-Meisterin

Nele Hunold, Marlon Henze und Amelie Lücke hatten sich bereits durch ihre guten Leistungen im Voraus für diese Meisterschaft qualifiziert.Unter lautstarken Anfeuerungsrufen der mitgereisten Eltern und Trainingskollegen starteten Nele Hunold (U14 -43 kg) und Marlon Henze (U14 -44 kg) in ihre Vorrunden. Nele bestritt diese motiviert, schied anschließend leider aus. Da ihre Gegnerin aus Nürtingen die folgenden Kämpfe nicht gewann, blieb ihr die Chance auf die Trostrunde verwehrt.Marlon konnte seine Form zum Vorjahr verbessern und siegte in seinen Vorrunden gegen Gegner aus Meißen, Straubing und Verden. Im Poolfinale musste er sich leider gegen David Ilic aus Northeim geschlagen geben und erreichte anschließend in einer spannenden Begegnung am Ende Platz 5. Nichts desto trotz eine super Leistung von beiden, gute Kämpfe auf dieser Deutschen Meisterschaft zu zeigen, bei der die Qualität der der Begegnungen sehr hoch war.Amelie Lücke (U14 +49 kg) gelang es, ihre Platzierung aus dem letzten Jahr zu verteidigen. Durch Siege in ihren Vorrundenkämpfen gegen Gegnerinnen aus Freudenstadt und Waldkraiburg, gelangte sie ins anschließende Poolfinale. Dort setzte sie sich gegen Jasmin Walther vom Karate-Club Seelze durch.Somit qualifizierte Amelie sich für das Finale am Abend in ihrer Klasse U14 +49 kg. Nach einem spannungsgeladenen Kampf stand es am Ende 2:0 für ihre Gegnerin Melina Gelhausen aus Rheinland-Pfalz. Leider denkbar knapp, doch der Grund zur Freude war trotzdem groß - nach dem im Vorjahr erreichten 2. Platz konnte Amelie erneut den Vize- Meistertitel mit nach Hause nehmen! Herzlichen Glückwunsch zu dieser super Leistung! Trainer Peter Friedensohn sowie der Verein Ken Budo sind stolz auf die Leistungen der Schützlinge. Am kommenden Wochenende, am 12.11.2016 findet der letzte Wettkampfhöhepunkt für unsere Karatekas statt. Im thüringischen Meuselwitz finden die Landesmeisterschaften der Kinder (2010 bis 2007) sowie Jugend und Junioren statt.Julia FriedensohnKen Budo Heiligenstadt e.V.