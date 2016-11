Geschwisterpaar Weiß überzeugt auf Landesmeisterschaften

Ronja und Jamila holen Landesmeistertitel im Karate

Die diesjährigen Landesmeisterschaften der Kinder, Jugend und Junioren fanden in diesem Jahr in Meuselwitz statt. Am 12. November nahm der Wettkampfkader mitsamt Eltern und Betreuer Peter Friedensohn den Weg auf sich, um sich bei den Titelkämpfen Thüringens zu messen.In sehr guter Form zeigten sich an diesem Tag Ronja (Jg. 2010) und Jamila Weiß (Jg. 2008), die ihren Gegnern in den Vorrunden keine Chance ließen. Mit gekonnten Fuß- und Fausttechniken kämpften sie sich in ihren Kategorien bis ins Finale vor. Dort liefen sie noch einmal zur Höchstform auf und konnten auch diese Begegnungen für sich entscheiden. Somit standen die ersten zwei Landesmeistertitel für Ken Budo fest.In der Kinderkategorie der Jungen kämpfte sich Marcin Vögle (Jg. 2007) auf Platz 5. Weitere Teilnehmer waren Joanne Simon, Lara-Isabelle Apel, Maja Löffelholz und Linus Jünemann, die ebenfalls gute Leistungen zeigten.Bei der Jugend erreichte Sarah Hunold (U16 -54 kg) den Silberrang; unterlag nur im Finale ihrer Kontrahentin. Cornelius Wand konnte in der Kategorie U16 +70kg mit guter Leistung den 3. Rang erreichen.Im Juniorenbereich ging Matthäa Lücke (U18 +59kg) an den Start. In ihren ersten Begegnungen setzte sie sich konsequent durch und stand anschließend im Finale. Dort erreichte sie nach Ende der Kampfzeit den Vize-Landesmeistertitel.In den Mannschaftswettbewerben konnte Sarah im Team mit Weimar überzeugen. Sie bezwungen alle gegnerischen Teams und konnten verdient den Siegerpokal mit nach Hause nehmen.Die Vizemedaille errang Ronja Weiß als Verstärkung des Teams von Erfurt. Somit ein sehr erfolgreicher Tag für die junge Karatekämpferin.Das Team von Ken Budo mit Joanne, Lara-Isabelle und Jamila erreiche mit Platz 3 eine super Platzierung bei den diesjährigen Meisterschaften. Maja unterstütze das Team von Weimar und konnte sich ebenso über Rang 3 freuen.Rundum eine gelungene Meisterschaft für Ken Budo, die das Wettkampfjahr 2016 für den Kinderbereich beendete. Herzlichen Glückwunsch an alle Platzierten sowie großen Respekt an alle Teilnehmer!Julia FriedensohnKen Budo Heiligenstadt e.V.