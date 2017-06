Karate Dan Prüfung erfolgreich bestanden

Der Karateverein Ken Budo Heiligenstadt e.V. hat 3 neue Dan-Träger

Wir gratulieren Sarah Hunold, Samira Michalek und Julia Friedensohn herzlich zu ihrer bestandenen Dan-Prüfung. Beim diesjährigen Pfingst-Event vom 03.06. bis 05.06.2017 in Waltershausen stellten sie sich mit weiteren 6 Anwärtern der Herausforderung und wurden von Bundesjugendtrainer Klaus Bitsch sowie Andreas Kolleck (Landestrainer Kata) geprüft.Besonderer Dank geht an das Trainerteam Peter Friedensohn, Roberto Michalek und Frank Rehfeldt, die in der einjährigen Vorbereitungszeit mit intensiver Unterstützung zur Seite standen. Mit 16 Jahren ist Sarah die jüngste von nun insgesamt 9 Dan-Trägern im Heiligenstäder Verein.Ken Budo Heiligenstadt e.V.