Karate-Wettkampf in der Heiligenstädter Dreifelderhalle

Ken Budo Heiligenstadt e.V. zum fünften Mal Ausrichter der Eichsfeld-Open

Am Samstag, den 02. September 2017, sind alle Interessenten ab 9.00 Uhr herzlich eingeladen, einen Karatewettkampf hautnah zu erleben. Begonnen wird mit der Kategorie ,,Kata'' (Schattenkampf/Formlauf) und anschließend finden die ,,Kumite''-Kategorien (Zweikampf) statt. Die Altersklassen staffeln sich von der U6 angefangen bis hoch Ü35.Karate - oft bekommt man das Bild eines Steine zerschmetternden Kämpfers vorgesetzt. Doch davon, dass dies ein Irrtum ist, können Sie sich an diesem Tag selbst überzeugen. Im Wettkampfsport kommt es auf verschiedene Schwerpunkte an. Bei der Kata (Formlauf) sind die richtige Reihenfolge, der Rhythmus sowie Ausdruck und Stärke bedeutend. In der Kategorie Kumite (Freikampf mit einem Gegner) sind Schnelligkeit, Ausdauer, Timing und die korrekte Ausführung der Techniken bedeutend, um Punkte zu erlangen und den Gegner zu besiegen. Abhängig von den verschiedenen Altersklassen steigert sich die Kampfzeit.Der Karateverein Ken Budo Heiligenstadt e.V. wird mit zahlreichen Startern vertreten sein und freut sich auf viele heimische Zuschauer.Datum: Samstag, 02.09.2017Beginn: 9.00 UhrOrt: Dreifelderhalle im Heinrich-Heine-Kurpark in Heilbad Heiligenstadt