Ken Budo erfolgreich bei internationalen East Open

In ihren stark besetzten Kategorien konnten sich Amelie Lücke (U14 +50kg), Sarah Hunold (U18 +59kg) und Marlon Henze (U16 -52 kg) durchsetzen. Sie zeigten ein weites Repertoire an Techniken, konnten taktisch klug all ihre Kämpfe gewinnen und gewannen Gold. Ebenso Rang 1 erkämpfte sich das Mädchenteam der U14 mit Amelie, Nele und einer Kämpferin aus Waltershausen.Amelie konnte ihre Leistung ebenso in der höheren Altersklasse U16 +54kg beweisen und wurde mit einer zusätzlichen Silbermedaille belohnt. Auch Marlon war an diesem Tag ebenso dreifach erfolgreich; er sicherte sich in der Kategorie U14 -52kg den Bronzerang. Auch im Mannschaftswettbewerb zeigte er gute Leistungen und konnte sich im Team mit Karatekollegen aus Waltershausen ebenso Platz 3 sichern. Nele Hunold (U14 -35kg) startete ihre Kämpfe in einem sehr stark besetzten Pool. Mit viel Kampfeswillen und schnell ausgeführten Techniken sicherte sie sich die Bronzemedaille. Lara-Isabelle Apel unterstütze an diesem Tag in den Mannschaften das Team von Weimar und errang ebenfalls den 3. Platz. Amelie wollte es an diesem Tag noch einmal wissen und kämpfte im Team der U16 zusammen mit Karateka aus Erfurt und war auch hier erneut erfolgreich - Platz 3! Marcin Vögle konnte viele neue und wichtige Eindrücke in seinen Kämpfen der U12 sammeln.Insgesamt ein sehr gutes Abschneiden der Athleten des Heiligenstädter Karatevereins.Julia FriedensohnKen Budo Heiligenstadt e.V.