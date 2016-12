Lukas Aschoff holt 7. Landesmeistertitel im Karate

Siegesserie hält weiter an

Auch der Heiligenstädter Lukas Aschoff machte sich auf den Weg nach Meuselwitz, um seinen Landesmeistertitel der Vorjahre wieder zu verteidigen. Nach den Altersklassen Kinder und Schüler trat Lukas nun zum ersten Mal bei der Jugend in der Gewichtsklasse bis 63 kg an. Gekämpft wurde im „Jeder gegen Jeden Modus“, was für viel Spannung bei den einzelnen Begegnungen sorgte. Hoch motiviert und von seinem Vereinstrainer Kai Bickel gut eingestellt, lies der Heiligenstädter keine Zweifel daran aufkommen, das Er sich seiner Favoritenrolle bewusst war und diese auch annehmen würde. Schon in seinen ersten Kämpfen zeigte Lukas sein großes Repertoire an Techniken und gewann seine Kämpfe alle zu Null. Im letzten und entscheidenden Kampf gegen Arvid Rosenberger vom SSK Jena war noch einmal höchste Konzentration gefragt. Unter den lautstarken Anfeuerungsrufen der Zuschauer zeigte Lukas Karate auf höchstem Niveau und sicherte sich somit durch ein klares 7:0 den erneuten Thüringer Landesmeistertitel.Die Freude und Erleichterung über das Erreichte war Lukas und seinem Trainer anzusehen. Mit diesem Erfolg geht für den Heiligenstädter eine lange und sehr erfolgreiche Wettkampfsaison zu Ende. Der Vereinswechsel in diesem Jahr zum KC Schmalkalden und das intensive Training unter den Augen des Bundesjugendtrainers Klaus Bitsch sowie des Landestrainers Noah Bitsch in Waltershausen hat sich mehr als bezahlt gemacht und ein deutliches Leistungsplus war zu spüren. Nun heißt es weiterhin konzentriert zu trainieren und die Erfolgsserie nächstes Jahr wieder zu bestätigen.