Saisonauftakt für Lukas Aschoff bei den int. EastOpen in Halle

In der Kategorie U 16 -70 kg kam es beim Kampf um den Einzug ins Finale zum Aufeinandertreffen mit dem Vorjahresfinalisten Tommy Kuchinke aus Sachsen. In einen hart umkämpften Match stand es am Ende unentschieden 4:4. Nach der neuen Regeländerung gewinnt der Karateka, welcher den ersten Treffer setzt und in diesen Fall ging der Sieg nach Sachsen. Für Lukas blieb am Ende Rang 3 und somit die Bronzemedaille.Ebenfalls versuchte sich der Heiligenstädter auch in der Klasse U18 -68 kg und gewann nach zuvor hervorragenden Kämpfen ebenfalls Bronze.Zum Abschluss des Turnieres bestritt Lukas noch den Teamwettbewerb der U16 zusammen mit den Erfurter Erik Ruppert und Lucas Obitz aus Gotha. Das Team dominierte den Wettbewerb und sicherte sich ganz souverän den 1. Platz.Am Ende des langen Wettkampftages zeigten sich Lukas Aschoff und sein Trainer Kai Bickel sehr zufrieden mit den erbrachten Leistungen. Jetzt gilt es die Kämpfe genau zu analysieren, Fehler zu erkennen und den Trainingsaufbau weiter voran zutreiben, denn im März findet schon das Auskämpfen um die begehrten Startplätze zur Deutschen Meisterschaft statt.