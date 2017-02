Leinefelde-Worbis: URANIA |

Am Do., 16. Febr. 2017 stellt Herr Dr. Karl-Heinz Klose das Land Portugal vor.

Schwerpunkte dabei sind die Städte Porto, Coimbra, Fatima und Lissabon sowie die Heimat des Portweines am Fluss Douro.



Der Vortrag findet in den Räumen der URANIA Bildungsgesellschaft in Leinefelde, Zentraler Platz 10 statt.

Beginn 19,00 Uhr



Interessenten sind herzlich eingeladen.

Um Anmeldung wird gebeten.



Telefon: 03605/546151

e-Mail: urania@urania-eichsfeld.de