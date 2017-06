Leinefelde-Worbis: URANIA |

Am 27.7.2017 veranstaltet die URANIA Eichsfeld in Leinefelde am Zentralen Platz 10

einen Erfahrungsaustausch unter Nutzern der Fritz.Box.

Fritzbox- und Smart Home Anwendungen ( DECT Steckdose / DECT Heizkörperregler) werden vorgestellt.



Interaktiver Vortrag von: U.Schnellhardt