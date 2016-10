Geflügelschau - Geflügelzuchtverein Worbis und Umgebung

Leinefelde-Worbis: ehemaliger Kreisbaubetrieb |

Am Wochenende 29. und 30. Oktober 2016 findet in Worbis in der Ohmbergstraße 48 (ehemals Kreisbaubetrieb) die diesjährige Geflügelschau statt.



Es werden Hühner, Zwerghühner und Tauben in verschiedenen Rassen gezeigt.

Die Besucher der Ausstellung haben die Möglichkeit bei Kaffee und Kuchen mit erfahrenen Züchtern ins Gespräch zu kommen. Eine Tombola bietet viele interessante Preise.



Die Ausstellung ist Samstag, den 29.10. von 10 bis 17 Uhr und Sonntag, den 30.10. von 10 bis 16 Uhr geöffnet.



Die Geflügelzüchter laden herzlich ein und freuen sich auf interessierte Besucher.