Gemeinschaftsschau der Rassekaninchen

Wie in jedem Jahr veranstalten wir, der Kaninchenzuchtverein F146 Duderstadt gemeinsam mit unseren Zuchtfreunden aus Bischofferode, Steinheuterode, Gleichen, Nesselröden, Brehme, Scharzfeld und Gieboldehausen unsere Gemeinschaftsschau.

Die Schau ist für Besucher und Züchter, ob groß oder klein, am Samstag, den 29.10. sowie Sonntag, den 30.10.2016 von 9 - 17 Uhr offen. Unsere Ausstellung findet in der Max-Näder-Straße, in der Reisetaubenvereinigung in Duderstadt statt.

Zu finden sind wir durch unsere Hinweisschilder im Ort.

Auf dieser Schau präsentieren wir 156 Kaninchen aus 18 Rassen oder Farbenschlägen.

Neben der Ausstellung bieten wir Ihnen etwas für das leibliche Wohl an. Und eine Verlosung findet auch in diesem Jahr wieder statt.