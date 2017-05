Kleingartenverein „An der Linne“ e. V. läd ein!

Wir, der Kleingartenverein „An der Linne“ e. V., durch die Emsigkeit unserer Vereinsmitglieder als Chinesenhügel stadtbekannt, laden Sie herzlich zu unserem Sommer- und Gartenfest ein, welches wir auch dieses Jahr vom 30.06. bis 02.07.2017 gebührend feiern wollen!

Am Freitag, dem 30.06. beginnen wir um 18:00 Uhr mit Musik der Liveband PowerVoices mit Evelin Müller und Gerald Gabert, bekannt aus der Band Dynamik. Neben Hits für Jung und Alt wird auch Musik nach Wunsch gespielt. Für das leibliche Wohl ist mit Eichsfelder Schlachteplatte und vielen anderen Leckereien bestens gesorgt.

Am Samstag, dem 01.07. ab 15:30 Uhr laden wir zum Kinderfest ein. Bei Sackhüpfen, Eierlauf und anderen Geschicklichkeitsspielen gibt’s tolle Preise zu gewinnen. Dazu sind Kinderschminken, Glittertattoos und ein Spielmobil mit Hüpfburg organisiert.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls mit reichlich Kaffee und Kuchen gesorgt.

Des Weiteren sind für Samstag, den 01.07. geplant:

- Line Dance Vorführung

- Tombola mit tollen Preisen

- Informationsaustausch von Kleingärtnern für Kleingärtner und Interessenten, informieren Sie sich über unseren Verein oder Parzellen, welche einen neuen Besitzer suchen…..





Unterhalten wird Sie an diesem WBS 2000 mit bekannten Hits und Wunschmusik.



Für das leibliche Wohl ist natürlich bei Spanferkel und deftigem vom Grill bestens gesorgt.



Am Sonntag, dem 02.07. lassen wir unser Sommerfest dann bei einem musikalischen Frühschoppen ausklingen.



Wir laden hierzu alle Gartenfreunde und Interessenten herzlich ein!