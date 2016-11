Leinefelde-Worbis: Leinefelde-Worbis |

Die URANIA-Bildungsgesellschaft e.V. bietet ab Montag, dem 14.11.2016 einen 4-tägigen Kurs zum Erlernen der Sütterlinschrift an.



Unterrichtet wird in den Räumen der URANIA in Leinefelde am Zentralen Platz 10 jeweils von 19:00 Uhr bis 21:30 Uhr.



Die Kursgebühr beträgt 48,00 €.



Interessenten melden sich bitte bei der URANIA (Tel.: 03605/546151, E-Mail: urania@urania-eichsfeld.de)