LINUX und freie Software

Leinefelde-Worbis: Leinefelde-Worbis |

Einen Grundkurs mit insgesamt 12 Unterrichtsstunden für die Arbeit mit dem kostenfreien Betriebssystem Linux und freier Software bietet die URANIA-Bildungsgesellschaft vom 05.12.2016 bis 09.12.2016 in der Geschäftsstelle der URANIA, Zentraler Platz 10 in Leinefelde an.



Unterrichtet wird Montag, Mittwoch und Freitag in der Zeit von 9.00 bis 12.15 Uhr.



Der eigene Notebook / PC / Tablet-PC oder Macbook für die LINUX - Installation kann mitgebracht werden.



Weitere Auskünfte erteilt die URANIA-Geschäftsstelle Leinefelde, Zentraler Platz 10

unter Telefon 03605-546151 und email: urania@urania-eichsfeld.de .



Aus Platzgründen ist eine vorherige Anmeldung erforderlich.