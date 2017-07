Mit Ipad und Iphone ins Internet

Leinefelde-Worbis: URANIA |

Werte Damen und Herren



eine persönliche Sprechstunde für die Arbeit mit dem Ipad und Iphone bietet die URANIA-Bildungsgesellschaft ab dem 10.7.2017 in der Geschäftsstelle der URANIA, Zentraler Platz 10 in Leinefelde an.

Diese Sprechstunde ist für alle Altersgruppen geeignet.

Unterrichtet wird individuell nach Terminabsprache in der Zeit von 9.00 bis 13.15 Uhr.



Das eigene Tablet bzw. Smartphone kann mitgebracht werden.



Weitere Auskünfte erteilt die URANIA-Geschäftsstelle Leinefelde, Zentraler Platz 10



unter Telefon 03605-546151 und email: urania@urania-eichsfeld.de .



Aus organisatorischen Gründen ist eine vorherige Anmeldung erforderlich.