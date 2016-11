Schönes Rassegeflügel …… Wo?

Zu sehen in Lutter auf dem Gemeindesaal am 26.u.27.11.2016 von 9.30-17.00 Uhr.

45 Aussteller aus 7 Vereinen wollen ihre züchterischen Leistungen und ihr Interessantes Hobby einem breiten und interessierten Publikum vorstellen. Gezeigt werden 35 Gänse u. Enten, 170 Hühner und Zwerghühner, 100 Tauben.Die Bewertung der züchterischen Qualität der ausgestellten Tiere wird von 4 erfahrenen Preisrichtern nach dem jeweils gültigen Zuchtstandard eingeschätzt und mit entsprechenden Preisen ausgezeichnet.Den interessierten Besucher erwartet eine Vielfalt von Geflügel in Rassen und Farben, die immer wieder überrascht. Nach dem Rundgang durch die Ausstellung kann der Besucher an einem einladenden Büfett, selbst gebackenem Kuchen kosten und sich über das Gesehene austauschen. Für unsere kleinen Besucher gibt es die Möglichkeit, Zwergkaninchen zu streicheln.Zum Abschluss kann jeder, ob Klein oder Groß an einer gut sortierten Tombola sein Glück selbst in die Hand nehmen.Wir freuen uns auf Ihren Besuch.Der Vorstand