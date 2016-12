Silvestergala in Uder

Der Freundeskreis Knorrsches Haus e.V. lädt anlässlich seines 5-jährigen Bestehens, zur Silvestergala 2016 im Gemeindesaal der Riedelsburg in Uder ein.Mit der Tanzband "4you", einem Buffet mit kulinarischen Köstlichkeiten von Edeka Schneider, Cocktailbar, Feuerwerk, Mitternachtsbuffet und weiteren Überraschungen, werden wir unsere Gäste begeistern.Einlass ist ab 18.00 Uhr und der "All inclusive" Preis für Essen und Getränke beträgt € 79,-(für Kinder bis 14 Jahre € 15,- am eigenen Tisch)Kartenvorverkauf ab sofort:per eMail: j.offenbecher@knorrsches-haus.deMobil: 0172-149 2588 (Jens Offenbecher)0176-5680 9573 (Andreas Uhlich)