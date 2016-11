Warum wird der Fasching am 11.11 eröffnet?

Leinefelde-Worbis: Leinefelde-Worbis |

In vielen Gemeinden wird die Faschingssaison am oder um den 11.11. herum eröffnet.

Warum dies so ist, wird in einem Vortrag der URANIA Bildungsgesellschaft Eichsfeld e. V. erklärt.

Wissenswertes aus dem Kalender und aus der Zahlenmystik spielen eine Rolle. Den Vortrag hält der Vorsitzende des Vereins Herr Dr. Löffelholz.

Er findet natürlich am Freitag, dem 11.11.2016, bei der Urania statt. Beginn 19:00 Uhr

Interessenten melden sich bitte bei der URANIA (Tel.: 03605/546151, E-Mail: urania@urania-eichsfeld.de