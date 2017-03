Beratung vor Ort

Ab April können Kunden allgemeine Anliegen wieder direkt in Eisenberg klären

Ab dem 3. April können Kunden aus der Region Eisenberg ihre allgemeinen Anliegen zu Vermittlung und Beratung direkt in der Agentur für Arbeit Eisenberg klären und müssen dafür nicht mehr nach Jena fahren.Drei neue Mitarbeiter stehen für die Anfragen zur Verfügung. Sie erfassen die Daten, geben Anträge aus, beraten und vermitteln freie Stellen. Der Zugang kann während der Öffnungszeiten direkt und ohne Termin erfolgen.„Ich freue mich, dass wir unseren Kunden aus der Region ab sofort wieder ein Beratungsangebot vor Ort bieten können. So ist es jetzt beispielsweise wieder möglich, sich arbeitsuchend oder arbeitslos zu melden, seine Daten aufnehmen zu lassen oder mit den Beratungsfachkräften Fragen zur Förderung zu besprechen. Der Weg nach Jena entfällt dadurch“, so Franziska Exner, Geschäftsführerin Operativ der Agentur für Arbeit Jena. „Dieses Angebot ergänzt unseren Online-Service für alle Fragen, die einer persönlichen Klärung bedürfen.“Wo:Agentur für Arbeit EisenbergWartebereich 2 im 1. OGCarl-v.-Ossietzky-Str. 15a07607 EisenbergÖffnungszeiten:Mo und Fr 8-13 UhrDi 8-13 Uhr und 14-16 UhrMi geschlossenDo 8-13 Uhr und 14-18 Uhr