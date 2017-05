Schwere Unfälle auf Thüringer Autobahnen

Die Autobahnpolizei Thüringen meldet am heutigen Mittwoch, 24. Mai, drei schwere Unfälle.

Drei Leichtverletzte bei Regenunfall auf der A 4

Unfall im Regen endet am Baum neben A 9

Unfall und Vollsperrung auf der A 38

Ein 40-jähriger VW-Fahrer aus Gera ist gestern Abend auf der A 4 bei Stadtroda zu schnell unterwegs und gerät aufgrund Aquaplanings ins Schleudern. Sein Auto streift das Auto eines 55-Jährigen aus der Nähe von Bischofswerda, welcher dadurch die Kontrolle über sein Auto verliert und frontal in die Betonmauser fährt. Der VW-Fahrer und der Fahrer und seine 53-jährige Beifahrerin im anderen Auto werden leicht verletzt und kommen ins Klinikum zur Untersuchung. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von 15.000 EUR.Ein 30-jähriger VW-Fahrer aus Ingolstadt ist gestern Abend auf der A 9 bei Badlosterlausnitz zu schnell unterwegs und gerät aufgrund Aquaplanings ins Schleudern. Sein Auto kommt nach rechts von der Fahrbahn ab und fährt gegen einen Baum. Dabei wird er Motorblock aus dem Fahrzeug gerissen und der Fahrer schwer verletzt. Am Fahrzeug entsteht Totalschaden in Höhe von 12.000 EUR.Heute Morgen fährt auf der A 38 Richtung Leipzig kurz nach der Anschlussstelle Nordhausen-West ein VW Bus auf einen polnischen Kleintransporter mit Anhänger auf. Der mit einem Pkw beladene Anhänger löst sich vom Zugfahrzeug, der Pkw fällt auf die Fahrbahn und der Anhänger rutscht in die Mittelleitplanke und verkeilt sich dort. Beide Fahrer werden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, können dieses wenig später mit leichten Verletzungen aber wieder verlassen. Wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die Fahrbahn bis 10 Uhr voll gesperrt.Den Stau dahinter erkennt eine 19-jährige Frau zu spät und fährt auf. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstanden 8.000 EUR Sachschaden.