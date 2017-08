13. Sommerliche Abendmusik - 23.08.2017 Klosterkiche Bad Klosterlausnitz

Zur 13. Sommerlichen Abendmusik am Mittwoch, 23.08.2017, um 18.30 Uhr werden die Konzertbesucher in der Klosterkirche Bad Klosterlausnitz Barbara Lange (Bad Klosterlausnitz) und Jutta Vogt (Berlin) wieder begrüßen können. Beide Musikerinnen tragen Stücke u. a. von J. S. Bach, Johann Christoph Pepusch, Georg Philipp Telemann, David Plüss oder Ernst Felix Benda vor - gespielt auf der Orgel und mit Blockflöten. Mit "Der Abend" von Louis Maton werden Sie besinnlich in den Abend geleitet.

Herzliche Einladung vom Verein zur Förderung der Kirchenmusik in Bad Klosterlausnitz e. V.

Der Eintritt ist frei.