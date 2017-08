15. Sommerliche Abendmusik mit BlechARTig aus Jena in der Klosterkirche

Am 06.09.2017 um 18.30 Uhr konnte der Verein zur Förderung der Kirchenmusik e. V. zur Sommerlichen Abendmusik das Blechbläserensemble "BlechARTig" für seine Konzertbesucher in der Klosterkirche Bad Klosterlausnitz gewinnen.

BlechARTig ist ein Ensemble von „kammermusikalisch“ begeisternden Blechbläsern aus Jena – deren gemeinsame Spielfreude blechartiger Interpretationen sie eint. Sie spielen in Ihren Konzerten Titel aus der gesamten „Blechbandbreite der Musik“ – sozusagen von Bach bis zu den Beatles. Gegründet wurde das Ensemble 2013 in Jena, wo sich Musiker aus verschiedenen lokalen Orchestern und „Bands“ zu einem neuen Projekt gefunden haben. Ein wunderbarer Zufall hat einen „alten Kontakt“ zum befreundeten Komponisten und Arrangeur „Hans Hütten“ (aus Cottbus) wiederbelebt und „davon“ haben die BlechARTigen einige Kompositionen in ihr aktuelles Konzertprogramm eingebaut. Die Zuhörer erwartet ein abwechslungsreiches Konzert-Programm vom Barock bis zur Moderne mit charmanten Informationen über die Kompositionen und die Interpreten.

Seien Sie gespannt - Herzliche Einladung zum Konzert.

Der Eintritt ist frei.