Hermsdorf : Straßenfest |

Am zweiten Septemberwochenende ist es so weit. Zum "Tag des offenen Denkmals" findet das nunmehr 25. Hermsdorfer Straßenfest in der Alten Regensburger Straße statt.

Das Fest beginnt mit einem Sommernachtsball am Gasthof "Zur Linde" mit der Partyband "Glücklich" aus Erfurt, die mit Sicherheit für fast jeden Geschmack die passenden Musiktitel im Gepäck hat und für beste Stimmung sorgen wird.

Es wird an diesem Sonnabend ein Festgelände geben, was sich von der Kirchgasse bis zum Gasthof "Zur Linde" erstreckt. In diesem Festgelände werden verschiedenste Speisen und Getränke angeboten und unter anderem wird auch eine Automobilausstellung zu sehen sein. Ab 17 Uhr ist das Veranstaltungsgelände geöffnet und ab 19 Uhr beginnt die Tanzveranstaltung.

Ebenfalls ist am Sonnabend schon der große Mittelaltermarkt mit historischem Lagerleben, Handwerk und Händlern, mittelalterlichem Karussell, Taverne und Bräterey im Innenhof des Gasthofes "Zum Schwarzen Bär" ab 17 Uhr geöffnet und lädt zum Verweilen ein.

Am Sonntag den 10.09. dem Haupttag des Festes wird das Straßenfest um 10 Uhr im Innenhof des "Schwarzen Bär" durch den Bürgermeister offiziell eröffnet. Direkt im Anschluss kann man hier ein Theaterstück zu Entstehung von Hermsdorf erleben. Dieses wird durch Schüler der Regelschule Hermsdorf dargeboten.

Am gesamten Sonntag erwartet die Besucher eine Vielzahl Attraktionen in der Alten Regensburger Straße. Musikgruppen verschiedenster Genres werden für beste Unterhaltung sorgen. Viele Anwohner haben wieder ihre Höfe geöffnet und laden mit unterschiedlichsten Angeboten die Besucher ein. Es wird Spiel, Spaß, Sport und Unterhaltung für die ganze Familie geben. Handwerker, Händler und Verein präsentieren sich entlang der Straße und bieten den Gästen ein abwechslungsreiches Angebot an holzlandtypischen Waren und kulinarischen Köstlichkeiten. Auch der Mittelaltermarkt ist wieder geöffnet und hier werden den gesamten Sonntag zusätzlich spektakuläre Schaukämpfe, ein Märchenerzähler und Livemusik zu erleben sein.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.



Eintritt: einmalig € 3.-

(angelegtes und unbeschädigtes Einlassband gültig für Samstag und Sonntag)

Kinder bis 12 Jahre: Eintritt frei