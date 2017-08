25. KANONENFEST in Tautenhain

25. Kanonenfest Tautenhain 15.-17.09.2017

Zum Kanonenfest Genuss erleben!



Seit nunmehr 25 Jahren wartet das Team rund um das bekannte Restaurant und Ausflugsziel „Zur Kanone“ in Tautenhain alljährlich im September mit einem einzigartigen Programm für die ganze Familie auf.



Am Freitagabend präsentiert das Gasthaus zum zweiten Male einen "Genießer-Abend": „MERCI GENIE“ eine Hommage an UDO JÜRGENS mit 4-Gang-Menü und den Hits von Udo Jürgens. Leider ist die Veranstaltung schon ausverkauft. Zusatztermin ist der 10.11.17!

(nur im Kartenvorverkauf)



Staunen, Schauen, Erleben – am Samstag und Sonntag dürfen die Besucher auf einen Mix aus regionalen Programmen mit Line-Dance, Musik und Unterhaltung, einer Genussmeile rund um die „Kanone“ sowie Verkaufsständen und vielen mehr für Groß und Klein gespannt sein. Ein tolles Unterhaltungsprogramm im schönen Grün des Kanonengartens lädt zu zwei gemütlichen Nachmittagen ein. Der Festumzug als Höhepunkt am Samstag wird angeführt vom Tautenhainer Musikverein, der im Anschluss mit einem großen Platzkonzert für Stimmung sorgen wird. An beiden Tagen schlagen die Lützower Uniformtruppen Ihr Biwak im Kanonengarten auf und zeigen, wie das Lagerleben um 1806 aussah.



Am Samstagabend heizt dazu die Partydiskothek im trockenen Zelt zum Manöverball richtig ein. Bei einem kühlen Bier und bester Musik wird bis in die Morgenstunden gefeiert. Die Krönung des Abends wird ein Höhenfeuerwerk zum 25. KANONENFEST werden!



Am Kanonenfestsonntag gibt es für alle Gäste was auf die Ohren und die Augen. Frau Puppendoktor Pille, die bekannte Schlagersängerin GABY BAGINSKY und Entertainer Kay Dörfel werden dafür sorgen, dass die Veranstaltung zum Hit wird.



Alle Informationen mit Festprogramm gibt es auch unter www.zur-kanone.de/kanonenfest .