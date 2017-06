Am 14.06.2017 um 18.30 Uhr wird das Blockflötenensemble aus Bad Klosterlausnitz den Abend in der Klosterkirche gestalten und u. a. mit 3 Tenorblockflöten, Sopranblockflöte und Basso continuo Werke von Heinrich Schütz, Paul Peuerl, C. D. von Dittersdorf, Antonio Vivaldi oder H.-J. Hufeisen aufführen.

Der Verein zur Förderung der Kirchenmusik e. V. möchte dazu nicht nur die Liebhaber der Blockflötenmusik einladen.

Der Eintritt ist frei.