4. Sommerliche Abendmusik - Rocca Duo Gera & Benjamin Stielau am 21.06.2017

Herzliche Einladung vom Verein zur Förderung der Kirchenmusik in Bad Klosterlausnitz e. V. zur 4. Sommerlichen Abendmusik in der Klosterkiche. An diesem Abend wird das Rocca Duo Gera (Peter Wiegand - Violine, Cornelius Herrmann - Violoncello) und Benjamin Stielau (Orgel) Werke von Georg Friedrich Händel und Joseph Gabriel Rheinberger spielen.

Der Eintritt ist frei.