500 Jahre Rosen in der Musik und Literatur

"Die Lutherrose"

Rosenprogramm zum Festjahr "500 Jahre Reformation" in einer der schönsten Kirchen von Thüringen.

- ihre Symbolik und die Antwort auf die Frage: "Warum die Rosen Dornen haben?"

Lieder, Melodien, Texte und Anekdoten rund um die Rose - historisch fundiert, unterhaltsam und lebendig - ein Programm aus Musik und Literatur!(von z. B. Händel, Konopacki, Mozart, Schubert, Cornelius, von Dalberg, zu Eulenburg, Hiller, Zelter u. a.)Die Sopranistin Liane Fietzke ist in Lutherstadt Wittenberg geboren, und so war und ist es dem Künstlerduo ein Bedürfnis, dieses Programm zum Reformationsjahr 2017, in Form eines musikalischen Rosenstraußes, darzubieten.Ausführende Künstler:Duo con emozione, Paretz/HavelLiane Fietzke, Sopran/ModerationNorbert Fietzke, PianoKartenvorverkauf und -bestellung:Eisenberg-Information, Markt 26, 07607 Eisenberg (zzgl. VVG)Kartenvorverkauf online auch über Eventim! möglich (zzgl. VVG)Restkarten an der Tageskasse und Einlass, ab 16.30 Uhr.