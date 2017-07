9. Sommerliche Abendmusik - Orgelkonzert mit Lukas Klöppel in der Klosterkirche

Am 26.07.2017 um 18.30 Uhr wird der Chorleiter des Kirchenchores, Lukas Klöppel, zur 9. Sommerliche Abendmusik in der Klosterkirche Bad Klosterlausnitz ein Orgelkonzert geben. Hier wird er Stücke von J. S. Bach, Johannes Brahms, Samuel Scheidt, Adolph Friedrich Hesse oder Gottfried Fischer spielen. Auch dürfen Sie sich auf eine Improvisation über das Lied "An der Saale hellem Strande" freuen.

Der Verein zur Förderung der Kirchenmusik ladet Sie herzlich dazu ein.

Der Eintritt ist frei.