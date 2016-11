Adventausstellung in der Festscheune am Kurpark

Bad Klosterlausnitz: Festscheune am Kurpark |

Bad Klosterlausnitz:

Am 26. und 27. November laden die Mitglieder von „Frau Creativ“ im Heimatverein Bad Klosterlausnitz zur traditionellen Adventausstellung in die Festscheune des Kurortes ein. Wie immer werden in den verschiedensten Basteltechniken und Materialien gefertigte Exponate präsentiert. Freunde des kreativen Selbermachens sind zum Fachsimpeln eingeladen – natürlich auch alle, die Unikate für die Weihnachtsdekoration kaufen möchten. Die Ausstellung ist Samstag von 12 bis 18 Uhr und Sonntag von 12 bis 17 Uhr geöffnet.

Es gibt an beiden Tagen Kaffee, Glühwein und hausgebackenen Kuchen.

Im Vorfeld der Adventausstellung findet im Heimatmuseum Bad Klosterlausnitz eine Sonderausstellung von „Frau Creativ“ statt. Thema dieses Jahr „Upcycling-Trends in der Weihnachtsdekoration“



Kontakt: Heimatmuseum 036601/92489 und Kreatives Geschäft Stadtroda 036428/12844