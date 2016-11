Heideland: Kirche Königshofen |

Adventskonzert mit dem Heidechor in Königshofen

Samstag, 26.11.2016, 17:00 Uhr in Kirche zu Königshofen

Sonntag, 27.11.2016, 14:30 Uhr in Kirche zu Goldschau

Sonntag, 27.11.2016, 17:00 Uhr in Kirche zu Pötewitz