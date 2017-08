Beat- und Oldienacht mit dem legendären BEAT CLUB LEIPZIG

Hermsdorf : Stadthaus |

BEAT CLUB LEIPZIG

4 Stunden Oldiepower

mit der Beatlegende



Beat-Club Leipzig ging im Jahr 1987 aus der seit 1975 bestehenden Leipziger Band „Break“ hervor, in welcher schon Günter Palm, Michael Dreßler sowie Reinhard “Oschek” Huth zusammen tourten.

Vor der eigentlichen Gründung 1987 wurden im Jahr 1986 einige Veranstaltungen unter dem Namen Beat-Club getestet, um zu ergründen, ob die neue Show vom Publikum angenommen wird. Nach großem Erfolg wandelten Günter Palm, Michael Dreßler und Reinhard “Oschek” Huth die Band „Break“ endgültig in Beat-Club um und verpflichteten den Schlagzeuger Christian Hofmann. Letzterer verließ im Jahr 1992 die Band und Bernd Hädicke wurde Nachfolger.

Im Jahr 2007 verließ schließlich auch Reinhard “Oschek” Huth die Kapelle, um bei der inzwischen wieder auferstandenen Leipziger Band Karussell mitzuwirken, deren Mitglied er bereits bis zu seinem Einstieg bei Break war. Für ihn stieg Frank Zoller an Gitarre und Gesang ein.

Im Jahr 2007 feierte Beat-Club Leipzig gemeinsam mit dem Moderator Manfred Sexauer und den Lords sowie vielen Fans in einem ausverkauften Leipziger Tanzsaal das 20-jährige Jubiläum.

Im 25sten Jahr der Band, 2012, wurden zwei Jubiläumsshows im Raum Leipzig mit verschiedenen musikalischen Gästen, unter anderem John Rossall’s Glitter Band, Reinhard Huth, Günter Janocha, Cybil Caprice, The Traveling Band, sowie Hans-Jürgen Beyer präsentiert.

Das Intro zu Beginn jeder Beat-Club-Show wurde von Manfred Sexauer speziell für Beat-Club Leipzig produziert.

Beat-Club Leipzig arbeitet in klassischer Besetzung - Drums, Bass und zwei Gitarren, und interpretiert die Hits aus den Sechzigern & Siebzigern mit heute aktuellem Sound in einer mitreißenden Bühnenshow.

Für das leibliche Wohl wird wieder bestens gesorgt.



Tickets sind im Vorverkauf (Bürgerinformation Hermsdorf + VVK Stellen TICKET SHOP THÜRINGEN) sowie an der Abendkasse erhältlich.