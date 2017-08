"Concerto Maestoso" - Orgel und Trompete - Klosterkirche Bad Klosterlausnitz

Am Sonntag, 10. September 2017, um 17:00 Uhr gibt das Duo "Concerto Maestoso" mit dem Trompeter Martin Schröder und dem Organisten und Komponisten Hans-André Stamm ein Konzert in der Klosterkirche in Bad Klosterlausnitz. Die Musiker aus Nordrhein-Westfalen, die seit acht Jahren gemeinsam auftreten, werden in Bad Klosterlausnitz ein abwechslungsreiches Programm mit festlicher Barockmusik, besinnlichen Werken der Romantik und mitreißender zeitgenössischer Musik spielen.



Neben schwungvollen Trompetenfanfaren in der Sinfonia in C-Dur „Il Giardino di Amore“ von Alessandro Scarlatti und der berühmten Sonata in D-Dur G.1 von Giuseppe Torelli werden virtuose Hornklänge im Konzert in D-Dur für Corno da Caccia von Georg Philipp Telemann erklingen. Im musikalischen Kontrast zu diesen Werken der Barockzeit stehen das romantische Andantino aus den Fantasiestücken des dänischen Komponisten Niels W. Gade und Werke aus der Feder des Organisten Hans-André Stamm, Kompositionen, die folkloristische Elemente europäischer, lateinamerikanischer und keltischer Musik mit moderner publikumswirksamer Tonsprache zu einem spannenden Hörerlebnis verknüpfen.



Herzliche Einladung vom Verein zur Förderung der Kirchenmusik in Bad Klosterlausnitz e. V.

Die Kirche ist Rollstuhlgerecht. Der Eintritt ist frei.