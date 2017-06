"Deutsche Messe" von Franz Schubert - Konzert des Kirchenchores Bad Klosterlausnitz

In diesem Jahr wird der Kirchenchor Bad Klosterlausnitz, unterstützt durch Gäste und Studenten der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ in Weimar, wieder einmal ein größeres Chorwerk der klassischen Chorliteratur auf die Beine stellen.

Nach dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach und der Lobgesangs-Symphonie von Felix Mendelssohn Bartholdy (unter Leitung von Kantor Ralf Stiller) wird nun innerhalb der "Sommerlichen Abendmusiken" die Deutsche Messe von Franz Schubert aufgeführt.

Diese Messe ist für uns in der heutigen Zeit ein wunderbares Zeugnis, wie versucht wurde, die Heilige Messe der katholischen Kirche (die in Wien bis heute noch oft in lateinischer Sprache gehalten wird) im frühen 19. Jahrhundert für das „normale Volk“ zu öffnen, indem die Messtexte in die deutsche Sprache übertragen wurden. Außerdem werden in dieser Messe keine gregorianischen Choräle mehr verwendet, sondern es sind von Franz Schubert wunderbare, harmonische Stücke geschrieben worden, die in ihrer Schlichtheit bis heute die Herzen vieler Hörer anrühren.

Die Aufführung wird am 12.07.2017 um 18:30 Uhr in der Klosterkirche in Bad Klosterlausnitz stattfinden.

Der Verein zur Förderung der Kirchenmusik möchte alle Musikliebhaber dazu recht herzlich einladen.

Der Eintritt ist frei.