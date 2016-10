Hubertuskonzert & Orgelweihe

Am Sonntag, dem 06. November 2016 gibt es um 17 Uhr in der oberndorfer Kirche das traditionelle Hubertuskonzert mit dem Hermsdorfer Posaunenchor. In diesem Jahr wir nach den Restaurierungsarbeiten auch die Orgel eingeweiht. An der Orgel spielt Julia Raasch aus Weimar Werke von Mendelssohn & Bach. Die Gesamtleitung hat Every Zabel.