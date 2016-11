J. S. Bach Weihnachtsoratorium





04.12.2016 • 17.00 Uhr



Kirchenchor und Kurrende Stadtroda



Ökumenischer Chor Hermsdorf



Reussisches Kammerorchester Gera



Teresa Suschke - Kaden • Sopran



Henriette Gödde • Alt



Jonas Finger • Tenor



Oliver Luhn • Bass



Julia M. Raasch • Cembalo



Leitung: Pascal Salzmann und Every Zabel



Karten zu 10 € im VVK in Stadtinfo und Pfarramt Stadtroda und 12 € an der Abendkasse.



Freie Platzwahl • Kirche ist beheizt