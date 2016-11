Kabarett Fettnäppchen

Fettnäppchen - präsentiert neues Weihnachtsprogramm

im Kreuzgewölbe Schöngleina

"Zwischen Nervenklinik & Gänsebraten"

mit Eva Maria Fastenau & Marco SchiedtDie Weihnachtsmänner sind am Durchdrehen.Bei von Nazareth`s ist Weihnachten immer ganz cool.Das Baby liegt seelenruhig in der Krippe und tut, was es tun soll, nämlich schlafen.Maria quält sich nicht mit Selbstverwirklichungsphantasien,sondern ist einfach nur Mutter, Josef kümmert sich um sein Familchenund begrüßt artig die Gäste aus dem Morgenland.Kein Streit, keine unlösbaren Konflikte, keine lauten Verwandten.Und doch ist die Kacke am Dampfen den die "Weinachtsmänner",Eva Maria Fastenau und Joachim Kelch bescheren das Publikum.Im Sack, ein kabarettistischer Rundumschlag. Da bekommt jeder sein Fett ab.Von der , zu kurz für ihr Gewicht geratenen Kittelschürzendiva, mit dem großen Mundwerk am Herd, dem jammernden Pantoffelheld bis hin zu Politikern denen eine Diät mal ganz gut tun würde.