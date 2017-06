Kammerkonzert in der Klosterkirche am 17.06.2017

Am 17.06.2017 um 17.00 Uhr werden Olga Papikian (Sopran) und Simon Nádasi (Orgel) aus der Schweiz in der Klosterkirche Bad Klosterlausnitz ein Kammerkonzert u. a. mit Werken von W. A. Mozart, Giacomo Puccini, Johannes Brahms oder Guiseppe Verdi aufführen. Auch Eigenkompositionen von Herrn Nàdasi werden an der Orgel zu hören sein.

Herzliche Einladung dazu vom Verein zur Förderung der Kirchenmusik e. V.

Der Eintritt ist frei.