Kirchenschätze im Saale-Holzland-Kreis

Heimatabend in Bad KlosterlausnitzKirchen prägen Städte und Dörfer. Als markante bauliche Denkmäler,als erbauliche Orte, als Orte der Begegnung und kultureller Ereignisse.Im Saale-Holzland-Kreis gibt es viele sehenswerte Gotteshäuser, als kirchenhistorisch interessante Bauwerke, wegen wertvoller Schätze, die sie bergen,und wegen rühriger Kirchgemeinden, die ihre „Kirche im Dorfe“ erhalten.Im Auftrag des Landratsamtes stöberte Wilhelm Schaffer (Hermsdorf) in Archiven,befragte Pfarrer, Kirchenälteste und Chronisten,und publizierte bisher 61 Kurzgeschichten über die „Kirchenschätze der Region“.Am 09.März 2017 lädt der Heimatverein Bad Klosterlausnitz e.V. alle Interessierten zu einem Bildervortrag über ausgewählte Kirchen im Landkreis herzlich ein.Begleiten Sie den Referent bei seinem Streifzugdurch die Kirchenschätze der Region in das Heimatmuseum „Altes Sudhaus“in Bad Klosterlausnitz, am Donnerstag, den 09. März um 19:30 Uhr.