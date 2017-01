Georg Philipp Telemann, dessen 250. Todestag wir dieses Jahr begehen, war einer der bedeutendsten Komponisten seiner Zeit und damals noch berühmter als Johann Sebastian Bach.

Aus diesem Anlass ist ihm das Eröffnungskonzert der diesjährigen Konzertsaison am Samstag, dem 21.1.2017 um 19.30 Uhr im Saal im Palais Bad Köstritz gewidmet, in dem Werke von ihm und seinen Zeitgenossen erklingen werden. Als Solisten konnten Jana Schirmeyer, Flöte, und Esther Morales-Cañadas, Cembalo, gewonnen werden.



Unser konzertinteressiertes Publikum ist dazu recht herzlich eingeladen!

Kartenbestellungen in der Bad Köstritz-Information ( 036605/86059) und im Kulturamt (036605/88145).